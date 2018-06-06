Продолжится ремонт водопровода на перекрестке Бривибас и Бруниниеку
Общество | 6 июня 2018 года, 12:15
В связи с ремонтом водопровода до 9 июня движение на перекрестке улиц Бривибас и Бруниниеку будет ограничено. Уже на прошлой неделе линия водоснабжения на перекрестке улиц Бривибас и Бруниниеку, которая находится в критическом состоянии, была заменена перед театром Дайле, и работа на этой неделе продолжается, но на этот раз ремонтные работы в основном происходят на улице Бривибас.
Во время работы допустимый уровень шума может быть превышен. Прекращение водоснабжения для клиентов не планируется.
Фото: Rīgas ūdens