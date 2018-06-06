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В связи с ремонтом водопровода до 9 июня движение на перекрестке улиц Бривибас и Бруниниеку будет ограничено. Уже на прошлой неделе линия водоснабжения на перекрестке улиц Бривибас и Бруниниеку, которая находится в критическом состоянии, была заменена перед театром Дайле, и работа на этой неделе продолжается, но на этот раз ремонтные работы в основном происходят на улице Бривибас.

Во время работы допустимый уровень шума может быть превышен. Прекращение водоснабжения для клиентов не планируется.

Фото: Rīgas ūdens