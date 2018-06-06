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Государственная полиция объявила открытый конкурс на поставки дронов, приборов ночного видения и другой техники, сообщается на ее сайте.

Закупка состоит из четырех частей - восьми портативных приборов ночного видения, семи портативных тепловизоров, пяти беспилотных летательных аппаратов для съемок и двух зондов.

Планируемая сумма закупки составляет 86 840 евро без НДС. Приобретение техники будет финансироваться из средств, предусмотренных для программы борьбы с трансграничной организованной преступностью.

Фото из Flickr/Valsts policija