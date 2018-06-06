Полиция будет бороться с преступниками с помощью дронов (2)
Общество | 6 июня 2018 года, 13:51
Государственная полиция объявила открытый конкурс на поставки дронов, приборов ночного видения и другой техники, сообщается на ее сайте.
Закупка состоит из четырех частей - восьми портативных приборов ночного видения, семи портативных тепловизоров, пяти беспилотных летательных аппаратов для съемок и двух зондов.
Планируемая сумма закупки составляет 86 840 евро без НДС. Приобретение техники будет финансироваться из средств, предусмотренных для программы борьбы с трансграничной организованной преступностью.
Фото из Flickr/Valsts policija
В окна по ночам смотреть будут?
4
Ответить
Ну наконец то... Теперь с преступностью будет покончено. Теперь не только днем из-за угла, но и сверху и ночью и сквозь стены.
3
Ответить