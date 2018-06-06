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Каждому производителю и дистрибьютору сувениров в Латвии придется согласовать с Ватиканом всю продукцию, связанную с визитом Папы Римского Франциска, информирует Государственный секретариат Ватикана.

Как пишет газета Neatkarīga, во время визитов понтифика местные производители готовят сувениры с символикой Ватикана, но были случаи, когда эти атрибуты использовались для наживы, злонамеренно и нелегально.

По этой причине, в рамках подготовки визита Папы Римского в Латвию, секретариат распространил документ об использовании изображения и герба понтифика.

В правилах указано, что местные религиозные организации могут использовать символику без разрешения, но только при условии, что они будут использоваться внутри самого учреждения. Категорически запрещается использовать атрибуты папы для рекламы или коммерческих целей, а также, если это противоречит канонической или гражданско-правовой системе или пожеланиям понтифика.

Все производители сувениров могут обращаться с соответствующим запросом либо к местным религиозным организациям, либо в Государственный секретариат Ватикана.

Для получения разрешения необходимо предоставить данные производителя, описание сувенира, территорию, на которой планируется распространение продукции, способы распространения, финансовую составляющую производства, цену и условия оплаты.

Напомним, Папа Римский Франциск посетит Латвию с визитом 24 сентября. Глава католической церкви прибудет в Латвию по приглашению президента Раймонда Вейониса.

В рамках визита он встретится с Вейонисом, другими официальными лицами и представителями общественности, а также примет участие в торжественном возложении цветов к памятнику Свободы.

Планируется, что папа будет участвовать в экуменическом богослужении в Домском соборе, а также проведет мессу в Аглонской базилике.

Фото из Flickr/EMPphotos