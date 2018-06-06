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С 4 июня на табличках остановок Rīgas satiksme постепенно начнет размещать информационную кампанию, в которой клиентам будет предложено просматривать расписание общественного транспорта и следить за другой актуальной информацией на домашней страничке Rīgas satiksme.

В рамках новой кампании пассажирам напомнят о возможности быстро и легко спланировать свои поездки на сайте Rīgas satiksme, найти для себя наиболее выгодный билет, проверить время прибытия общественного транспорта, следить за новинками, размещенными на сайте и в соцсетях, а также электронно «встать в очередь», чтобы посетить центр обслуживания клиентов.

Сайт Rīgas satiksme в 2017 году посетили 11 073 781 раз. В среднем один посетитель проводит на странице 1 минуту и 33 секунды и в 83,87% случаях использует планировщик маршрута или просматривает расписание движения транспорта.

Фото: Rīgas satiksme