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Представители США в вопросе ликвидации ABLV Bank выразили поддержку Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли.

По словам министра, Биллингсли прибыл в Латвию незапланированно, чтобы узнать, как обстоят дела с ликвидацией ABLV Bank и приведением в порядок финансового сектора.

По словам Рейзниеце-Озолы, США не будут подсказывать Латвии, как поступать с ABLV Bank, но заинтересованы, чтобы финансовый сектор Латвии очистился от "грязных" денег.

Latvijā ieradies ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieks pretterorisma jautājumos Maršals Bilingslijs. pic.twitter.com/gItnkfG7Wd — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 6 июня 2018 г.

По словам главы Минфина, американская сторона четко заявила, для того, чтобы "грязные" деньги не попали в руки мошенников, процесс должен проходить под контролем FKTK, а не самого банка".

Биллингсли похвалил Rietumu banka, который, по его мнению, серьезно отнесся к задаче изменить модель бизнеса.

В то же время представитель США выразил тревогу происходящим в сфере неплатежеспособности, а именно встревожен убийством администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса и "агрессивной публичной кампанией" против правительства.

Биллингсли обсудил вопрос о самоликвидации ABLV Bank с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

"Первичен вопрос о том, контролируется ли процесс или пущен на самотек, и никому не известно, какими будут последствия", - заявил Кучинскис, добавив, что США уважают решения Латвии и латвийское законодательство.

Кучинскис сообщил Биллингсли, что принято решение уменьшить поток рискованных денег до 5% к концу года.