Twitter о погоде: наконец-то настоящее латвийское лето!
Латвийский сегмент Twitter с юмором комментирует резкое похолодание и смену погодных условий в Латвии.
Настоящего лета дождался пользователь Ритварс Пастарс.
«Ветер, дождь и +15. Наконец-то началось настоящее лето», - пишет он.
Vējš, lietus un +15. Beidzot ir sākusies īsta vasara— ritvars pastars (@pastaruu) 5 июня 2018 г.
Журналист Том Зариньш жалуется на смену погодных условий.
«Back to normal. Холодно даже в пальто», - пишет он.
Back to normal. Auksti pat mētelī— Toms Zariņš (@zarinstoms) 5 июня 2018 г.
Шутит по поводу температуры воздуха и пользователь Ансис Зигнис.
«-Холодно! -Ну да, не май месяц», - пишет он.
-Auksti!— ansis zingis (@ansiszingis) 5 июня 2018 г.
-Nu jā, nav jau maija mēnesis.
Чиновник Марис Лусте обращается к тем пользователям, которые ранее жаловались на жару.
«В Средние века все те, кто еще вчера в твиттере жаловался на большую жару, уже сегодня горели бы на костре», - написал он.
Viduslaikos visi tie, kas vēl vakar tviterī sūrojās par lielo karstumu, jau šodien čurkstētu sārtā— Māris Luste (@MLuste) 5 июня 2018 г.
Своими ощущениями делится пользователь Артур Бридакс.
«Такое чувство, что сегодня пришла старая-добрая осень», - пишет он.
Tāda sajūta, ka šodien vecais, labais rudens atnācis.— Artürs (@ArtursBridaks) 5 июня 2018 г.
Конец лета ощутила пользователь Анце Тарвида.
«Сегодня утром не покидает ощущение, что снова пора воровать астры и завтра в школу», - пишет она.
Šorīt nepamet sajūta, ka atkal jāiet zagt asteres un rīt uz skolu.— Ance Tarvida (@ancetarvida) 5 июня 2018 г.
Добавим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Латвии повысится, осадков по-прежнему будет мало.
В ночь на четверг во многих местах еще возможны заморозки, холоднее всего будет в Видземе. Небольшие заморозки на высоте травы местами возможны также в ночь на субботу и воскресенье.
Во второй половине дня воздух будет прогреваться до +17..+22 градусов. В пятницу в южных районах и в воскресенье в западной части Латвии может потеплеть до +25 градусов.
Кратковременные дожди ожидаются лишь местами. Суббота и воскресенье могут стать самыми солнечными днями этой недели.
На следующей неделе воздух станет более знойным, во многих местах возможны ливни и грозы, в Курземе сохранится засушливая погода.
В лесах сохранится очень высокая пожароопасность, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.