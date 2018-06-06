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Латвийский сегмент Twitter с юмором комментирует резкое похолодание и смену погодных условий в Латвии.

Настоящего лета дождался пользователь Ритварс Пастарс.

«Ветер, дождь и +15. Наконец-то началось настоящее лето», - пишет он.

Vējš, lietus un +15. Beidzot ir sākusies īsta vasara — ritvars pastars (@pastaruu) 5 июня 2018 г.

Журналист Том Зариньш жалуется на смену погодных условий.

«Back to normal. Холодно даже в пальто», - пишет он.

Back to normal. Auksti pat mētelī — Toms Zariņš (@zarinstoms) 5 июня 2018 г.

Шутит по поводу температуры воздуха и пользователь Ансис Зигнис.

«-Холодно! -Ну да, не май месяц», - пишет он.

-Auksti!

-Nu jā, nav jau maija mēnesis. — ansis zingis (@ansiszingis) 5 июня 2018 г.

Чиновник Марис Лусте обращается к тем пользователям, которые ранее жаловались на жару.

«В Средние века все те, кто еще вчера в твиттере жаловался на большую жару, уже сегодня горели бы на костре», - написал он.

Viduslaikos visi tie, kas vēl vakar tviterī sūrojās par lielo karstumu, jau šodien čurkstētu sārtā — Māris Luste (@MLuste) 5 июня 2018 г.

Своими ощущениями делится пользователь Артур Бридакс.

«Такое чувство, что сегодня пришла старая-добрая осень», - пишет он.

Tāda sajūta, ka šodien vecais, labais rudens atnācis. — Artürs (@ArtursBridaks) 5 июня 2018 г.

Конец лета ощутила пользователь Анце Тарвида.

«Сегодня утром не покидает ощущение, что снова пора воровать астры и завтра в школу», - пишет она.

Šorīt nepamet sajūta, ka atkal jāiet zagt asteres un rīt uz skolu. — Ance Tarvida (@ancetarvida) 5 июня 2018 г.

Добавим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Латвии повысится, осадков по-прежнему будет мало.

В ночь на четверг во многих местах еще возможны заморозки, холоднее всего будет в Видземе. Небольшие заморозки на высоте травы местами возможны также в ночь на субботу и воскресенье.

Во второй половине дня воздух будет прогреваться до +17..+22 градусов. В пятницу в южных районах и в воскресенье в западной части Латвии может потеплеть до +25 градусов.

Кратковременные дожди ожидаются лишь местами. Суббота и воскресенье могут стать самыми солнечными днями этой недели.

На следующей неделе воздух станет более знойным, во многих местах возможны ливни и грозы, в Курземе сохранится засушливая погода.

В лесах сохранится очень высокая пожароопасность, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.