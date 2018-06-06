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Водитель междугороднего автобуса предприятия Liepājas autobusu parks оставил за дверью женщину с четырьмя детьми, один из которых был в коляске. Следующий автобус пришел только через три часа, сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

После визита к бабушке в Кандаве Лига с четырьмя детьми собралась ехать домой в Ригу, повествует программа.

"В Кандаве нет автостанции, где можно заранее купить билет. Хотели купить у водителя. Автобус подъехал, когда я уже стояла с коляской у багажного отделения, подбежал водитель и сказал, что мест нет. Я сказала, что мне нужно с детьми домой, нужно подготовить их к школе. Сказала, чтобы он нас впустил, но водитель залез в автобус, закрыл двери перед нашим лицом и уехал. Так мы и остались там. Хорошо, что не зима была", - рассказала программе многодетная мать.

Следующего автобуса семье пришлось ждать три часа. Согласно правилам Кабинета министров, водитель сперва должен пригласить в автобус людей с заранее приобретенными билетами, и при этом обслужить в приоритетном порядке различные группы людей, включая родителей с детьми в коляске, рассказала TV3 представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне. После этого в автобус пускают людей, которые хотят купить билет у водителя - опять же, в приоритете должны быть родители с детьми.

Опираясь на это, Bez Tabu делает вывод, что из всех пассажиров, которые вошли в автобус в Кандаве без заранее купленных билетов, Лига с детьми должна была заходить первой.

Представители Liepājas autobusu parks отказались комментировать произошедшее напрямую, вместо этого написав письмо. По словам председателя правления предприятия Леонида Кронгорнса, водитель просто не понял, что семья стоит в очереди, чтобы сесть в автобус. Когда он это осознал, мест в салоне уже не было.

Оставшаяся за дверью с детьми женщина не отрицает, что стояла немного в стороне. По ее словам, до этого она уже сталкивалась с не самым приятным отношением со стороны других водителей.

"Я привыкла, что всегда захожу в автобус последней. Водители всегда требуют подождать с коляской, поэтому я просто стою у багажного отделения", - рассказала Лига.

В Автотранспортной дирекции многодетной матери и другим пассажирам во избежание подобных ситуаций порекомендовали покупать билеты в интернете.