Официально: за Путина проголосовали 20 тыс. живущих в Латвии россиян (5)

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Общество | 6 июня 2018 года, 19:56

На проходивших в марте этого года выборах президента России за Владимира Путина свой голос отдали 19 608 живущих в Латвии граждан России, рассказал на пресс-конференции посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

В Латвии проживает 40 тыс. обладающих правом голоса граждан России, на выборах в марте проголосовали 20 765, сообщил посол. Это на 5% меньше, чем на выборах президента в 2012 году, когда проголосовали 21 895 живущих в Латвии россиян.

За Павла Грудинина из Коммунистической партии проголосовали 480 человек, за Владимира Жириновского - 191, за Ксению Собчак - 151 избиратель, за Сергея Бабурина - 69, за Максима Сурайкина - 65, за Григория Явлинского - 64 и за Бориса Титова - 39.

На выборах 18 марта действующий российский лидер Владимир Путин набрал 76,67% голосов избирателей.

Комментарии 5
Саня2 часа назад
Выслать нах в хлев. Этож какая ненависть у этих зароссийцев к жителям Свиностана, коль они проголосовали за это недоразумение и обрекли невыездных на очередные 6 лет нищеты и разрухи?
7
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Светлана2 часа назад
Вот это рейтинг!
Единству 20 000 голосов не набрать даже среди граждан Латвии.
5
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так1 час назад
выслать можно.
нооо, деньги, где тогда брать деньги?
тебя же кормить нужно. а на что это делать?
это тебе не шароварстан, где главный постулат-дайте денег, много и на халяву.
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