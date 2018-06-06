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На проходивших в марте этого года выборах президента России за Владимира Путина свой голос отдали 19 608 живущих в Латвии граждан России, рассказал на пресс-конференции посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

В Латвии проживает 40 тыс. обладающих правом голоса граждан России, на выборах в марте проголосовали 20 765, сообщил посол. Это на 5% меньше, чем на выборах президента в 2012 году, когда проголосовали 21 895 живущих в Латвии россиян.

За Павла Грудинина из Коммунистической партии проголосовали 480 человек, за Владимира Жириновского - 191, за Ксению Собчак - 151 избиратель, за Сергея Бабурина - 69, за Максима Сурайкина - 65, за Григория Явлинского - 64 и за Бориса Титова - 39.

На выборах 18 марта действующий российский лидер Владимир Путин набрал 76,67% голосов избирателей.