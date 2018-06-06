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Пациентка Елгавской больницы 33-летняя Эвита Скуя, пропавшая 3 июня, найдена живой, в километре от медицинского учереждения, в траве у реки, пишет Bezvests. Нашли ее родные, которые искали ее два дня вместе с местными добровольцами.

Сестра пропавшей Эвиты Лига поблагодарила всех за помощь и рассказала Bezvests.lv подробности "спасения".

"Сестру удалось найти "примерно в километре от Елгавской больницы, откуда она пропала 3 дня назад. Эвита, обессиленная, лежала в траве у реки, практически без сил. Температура ее тела, по словам медиков, понизилась до 34 градусов, то что ее сегодня нашли, возможно, спасло ей жизнь. Сейчас она вместе с нашей второй сестрой, Иветой, находится в больнице под присмотром медиков. Ей оказывают всю необходимую помощь. Благодарим всех добровольцев за оказанную помощь. Понимаем, что не всегда это возможно физически, ведь пропадает так много людей! Но все равно мы всем очень-очень благодарны - и тем, кто физически искал, и всем, кто делился информацией и помогал публикациями, и оказывал нам моральную поддержку", - добавила Лига.

Bezvests.lv также благодарит всех, кто помогал распространять информацию, делал публикации на страницах и на порталах. "Большое вам всем человеческое спасибо! Общими усилиями человеку удалось спасти жизнь", сказано в сообщении.

Как сообщалось, 3 июня около 19:00 часов вечера женщина вышла из Елгавской больницы и пропала.