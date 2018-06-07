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Жителей Кокнесского края вчера вечером напугали низкие полеты истребителей США, которые сопровождались громким звуком, однако в Минобороне указали, что полеты проходили на разрешенной высоте.

Несмотря на то, что недалеко от Кегумсской волости находится Лиелвардское летное поле базы воздушных войск Национальных вооруженных сил, агентство LETA получило несколько звонков от встревоженных жителей Кокнесского края, о том, что в этот раз самолеты перемещались слишком низко.

Представитель Минобороны Сандра Брале подтвердила, что через Кокнесскую волость перемещались четыре истребителя США A10, которые возвращались с учений Saber Strike на базу в Эстонию.

Полет происходил на разрешенной нормативными актами высоте, а звук истребителей не наносит вреда здоровью людей, подчеркнула Брале.

Ежегодные международные военные учения Saber Strike начались в Латвии в минувшее воскресенье и продлятся до 15 июня. Учения проходит под руководством вооруженных сил США в Европе и их целью является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования.

Как ранее сообщалось, в связи с проведением военных учений Saber Strike в Латвийском воздушном пространстве установлены ограничения в движении воздушных судов, поэтому по независящим от аэропорта "Рига" причинам возможны изменения в расписании вылетов самолетов.