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В честь 100-летия Латвии планировалось сшить крупнейший флаг, тем самым установив новый мировой рекорд. В начале 2018 года с такой инициативой выступило предприятие Latvijas Tekstils.

Однако, как рассказали изданию Neatkarīgā в компании, идея реализована не будет.

"На эту инициативу требовалось более 100 тысяч евро, но мы не смогли собрать нужное финансирование. На те деньги, которые нам пожертвовали, мы решили сшить для школ флаги и украшения на 18 ноября", - рассказали на предприятии.

Напомним, для осуществления идеи были необходимы 500 километров ниток и ткань площадью больше, чем десять футбольных полей, а весом больше 10 тонн.

До сих пор мировой рекорд принадлежит жителям Катара, где был сшит флаг, площадь которого составила 101 000 квадратных метров.

Флаг Латвии планировалось сшить 250 метров в ширину и 500 метров в длину. Площадь флага должна была составить 125 000 квадратных метров или 12,5 гектаров.