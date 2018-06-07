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Латыши являются одним из самых умных народов мира, но есть качества, от которых еще надо избавиться. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал депутат Сейма от Национального объединения Visu Latvijai!—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Янис Домбрава.

"Латыши - умные люди. Одни из самых умных в мире. Однако есть качества, которые еще нам мешают - жадность и зависть. У меня была возможность видеть множество умных людей, которые, к сожалению, построили свое благосостояние за счет других соотечественников. Например, Шкеле - умный человек, но я никогда не понимал, почему он использовал свои знания для процветания за счет латышей, а не за счет других народов. Я никогда не смогу понять, как можно быть настолько наглым в своей жадности, когда у других нет ничего.

Вторая проблема - зависть. Никогда не пойму, почему существует такая черта. У меня нет никаких эмоций, если я вижу, что у кого-то есть телевизор большего размера, более новый телефон или автомобиль. Пусть будет, если для человека это важно и он смог достичь этого честным путем. Разве плохо, что у кого-то хорошо идут дела? И мы даже не знаем, хорошо ли ему живется, потому что по вещам об судить нельзя. В качестве примера я могу упомянуть одного очень богатого господина. Многие завидовали его богатству, но он не считает себя счастливым, потому что в конце жизни он один, без семьи, которая любила бы его просто так, а не за деньги.

Я еще раз подчеркну — у нас умный народ, только надо избавиться от качества, которые тянут нас вниз", - написал он.

Фото из Flickr