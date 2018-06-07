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Со следующего учебного года в 14 школах Латвии будут введены уроки военной подготовки. В рамках предмета будет изучаться и теория, и практика, пишет Skaties.lv.

Телеканал LNT провел опрос, чтобы выяснить отношение жителей к этой инициативе.

Мнение общественности делится почти поровну: 45% населения Латвии в возрасте 18-60 лет поддерживают обязательные уроки военной подготовки в средних школах (15% - определенно да, 30% - скорее да). Почти столько же, или 48%, считают, что такой предмет не должен быть обязательным (22% - скорее нет, 26% - конечно нет). 7% населения не дали конкретного ответа по этому вопросу.

Планиуется, что в средней школе военная подготовка станет одним из шести обязательных предметов по выбору, и на этом этапе обучения школьники уже будут осваивать практические военные навыки, в том числе обращение с оружием. В средних школах новый предмет планируется вводить с 2020-2021 гг.

В рамках этого предмета учащиеся будут осваивать такие знания, как требования международного военного законодательства и обязанности солдат, знакомиться с ролью армии в защите государства, осваивать такие практические тактические навыки, как преодоление препятствий, добывание огня, стрельба и ведение боя, совершенствовать свою физическую подготовку.

Фото из Flickr/Saeima