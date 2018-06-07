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Утром в четверг, 7 июня, возле здания Сейма в Риге прошел пикет в защиту интересов детей в рамках обсуждения реформы содержания образования.

По наблюдениям телеканала TV3, у Сейма собрались более 100 человек. В руках они держали плакаты "Карлис (Шадурскис, "Единство", — прим. ред.) и Марис (Кучинскис, СЗК) — не пара для реформ!", "Чего мы хотим? Реформы! Когда мы хотим? Сейчас!", "Мы за современное образование".

Участники пикета смогли пообщаться и с министром образования и науки Карлисом Шадурскисом. Однако, судя по видео с места событий, инициатор реформы не смог ответить на все вопросы родителей.

Напомним, что согласно изначальной задумке, введение нового содержания в 1-4 классах, а также в детских садах, должно было начаться с 1 сентября 2018 года.

На вопрос родителей, почему реформа содержания образования до сих пор не введена, Шадурскис ответил, что вина лежит на депутатах от СЗК. На это одна из мам подчеркнула, что ответственность за продвижение реформы лежит на нем, так именно Шадурскис был ее инициатором.

Родители: "Если реформа содержания будет введена только со следующего года, то наши дети под нее уже не попадут".

Шадурскис: "Скажите спасибо Союзу "зеленых" и крестьян"".

Родители: "Но ведь это вы продвигаете реформу!"

Шадурскис: "Да".

Родители: "Почему не сделано так, как было обещано нам и нашим детям?"

Шадурскис: "Как говорил философ Фридрих Шиллер - против глупости сами боги бороться бессильны".

Родители: "Так вы тот Бог, который напрасно борется?"

Шадурскис: "Нет, но с глупостью мы тут сталкиваемся".

Родители: "Тут с вам сложно не согласиться. Мы разочарованы".

Диалог начинается в 23:12.

Как ранее писал Mixnews, коалиционные партии договорились о компромиссе в сфере реформ образования, предусматривающих введение содержания образования, основанного на компетенциях.

При этом из-за недостаточной политической поддержки решено не рассматривать больше вопрос о начале школьного обучения с шестилетнего возраста.

Компромиссный вариант в четверг, 7 июня, представлен депутатам Сейма для принятия законопроекта в окончательном чтении.

Фото: Skaties.lv