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Сегодня в 12.00 сдана в эксплуатацию первая очередь реконструкции Большой эстрады в Межапарке, сообщила представитель департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите.

Срок сдачи в эксплуатацию был запланирован 18 июня.

Как отметил председатель думского комитета городской собственности Олег Буров, эксперты высоко оценили и качество работы строителей, и сроки выполнения работ.

"Заключая договор о выполнение строительных работ, мы были уверены, что уложимся в сроки, и эстрада будет готова к Празднику песни и танца", - сказал он.

Закупочный конкурс на выполнение первой части работ второй очереди реконструкции эстрады будет объявлен еще до Янова дня, они должны быть выполнены до июня 2020 года, сообщил Буров.

Заместитель руководителя Латвийского союза строительных инженеров Хелена Эндриксоне сказала, что объект принят без единого возражения.

"Впервые за свою трудовую жизнь, в течение которой я приняла в эксплуатацию тысячи объектов, все сдано в эксплуатацию за 11 дней до срока", - отметила она.

Торжественная церемония открытия эстрады состоится 18 июня в 12.00. Рижане и гости столицы смогут осмотреть эстраду 20 и 21 июня во время культурных мероприятий в честь ее открытия.

Как сообщалось, затраты на первую очередь реконструкции эстрады составили 26,74 млн евро с НДС. Работы по заказу думского департамента собственности выполнила компания LNK, RERE, в которую входят ООО RERE Buve и AО LNK Industries.

Расходы на вторую очередь строительства запланированы в размере около 49 млн евро.