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Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Томас Яунземс и Борис Рутковскис сегодня были представлены к награде за отважное спасение жизни человека.

Mixnews провел прямую трансляцию с торжественного мероприятия в депо 8-й части Управления Рижского региона ГПСС.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис вручил Яунземсу и Рутковскому награду МВД «За самоотверженность».

Благодарность от министра и начальника ГПСС также получили еще трое сотрудников ГПСС, которые участвовали в операции.

Напомним, в последние дни мая сотрудники ГПСС были вызваны в многоквартирный дом, где с четвертого этажа собирался прыгнуть человек. Прибыв на место, спасатели поняли, что если попытаются проникнуть в квартиру, то человек, скорее всего, прыгнет в окно.

Благодаря отзывчивости соседей сотрудники ГПСС смогли попасть в квартиру этажом ниже и приготовиться ловить человека на лету. Также они при помощи альпинистского снаряжения попытались подобраться к человеку на подоконнике с крыши здания, но заметили, что руки его соскользнули и он падает. Пожарные, находившиеся этажом ниже, смогли поймать его на лету за ноги и вытащили через окно.