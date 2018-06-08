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Для того, чтобы Праздник песни и танца можно было наблюдать не только на больших эстрадах, но и любых городах Латвии, магазины Rimi станут особыми посольствами Праздника песни и танца, где можно будет узнать все актуальности праздника.

Посольство Праздника песни и танца будет открыто 8 июня торжественным поднятием флага, при участии народных танцевальных ансамблей и хоров, мастерских ремесел. Перед собравшимися выступит также Ольга Раецкая. Все желающие приглашаются на праздник открытия, который состоится с 14:30 до 18.30.

Rimi в своих магазинах по всей Латвии откроет посольства Праздника песни и танца с 28 мая по 8 июля. Там можно будет узнать об актуальной информации о проведении Праздника. В каждом магазине будут установлены информативные стенды с бесплатными газетами , программками, почтовыми карточками, праздничными сувенирами, а также с линией продуктов, посвященных самого яркому культурному событию этого лета.

Праздничные мероприятия можно будет также смотреть на больших уличных экранах, которые будут размещены в разных местах Риги.

XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца, который на этот раз проходят под знаком 100-летней годовщины Латвии, состоится в Риге с 30 июня по 8 июля. Организатор XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца — Латвийский Национальный культурный центр, — государственное учреждение, находящееся в подчинении Министерства культуры Латвии. Празднику оказывают поддержку Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), а также Rimi, Squalio и Circle K Latvia.

фото flickr.com/photos/dziesmusvetki