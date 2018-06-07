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Знаменитый британский актер Иэн Маккелен снял видео к параду лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) "Балтийский прайд", который в этом году пройдет в Риге, сообщает Satori.lv.

Маккеллен вспомнил времена, когда движение за права ЛГБТ только набирало обороты, и представители сексуальных меньшинств сталкивались с "удивительными идеями" о себе. Но законы поменялись, общество приняло этих людей, и старые взгляды исчезли, или были забыты, отметил актер.

"Шлю вам весть о надежде, желаю много любви. Возможно, увидимся в другом году", — сказал Маккеллен на камеру.

Иэн Маккелен, известный широкой публике благодаря ролям в саге "Властелин колец" и серии фильмов "Люди-Х", сообщил о своей гомосексуальности в 1988 году в интервью BBC, а в 1991 году стал одним из первых открытых геев, удостоенных рыцарской степени ордена Британской империи.

Напомним, в этом году "Балтийский прайд" проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением Mozaīka парад пройдет 9 июня, он начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

О своем участии в параде уже заявили около 2000 человек.