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56-летний Марис Зеллис, пропавший в Риге, в микрорайоне Пурвциемс 19 мая 2018 года, нашелся живым и невредимым. Мужчина сейчас находится в безопасности, в кругу семьи, сообщает Bezvests.lv.

"Семья Мариса благодарит добровольцев за помощь, а мы, в свою очередь благодарим вас, наших читателей, - всех, кто активно делился информацией, сопереживал и содействовал поиску", - сказано в сообщении поисковой организации.