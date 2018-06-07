Дрифт и езда на заднем колесе мотоцикла может обойтись в 280 евро (4)
Общество | 7 июня 2018 года, 21:15
Сейм сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону, которые предусматривают наказания за такие проявления агрессивного вождения, как необоснованно резкое торможение, дрифт и езда на заднем колесе мотоцикла.
Соответствующие поправки на рассмотрение в парламент внесло Министерство сообщения.
За такие нарушения водителей будут штрафовать в размере от 70 до 280 евро.
Исключения будут предусмотрены для спортивных, развлекательных и демонстрационных мероприятий.
По соответствующим поправкам в Кодексе административных нарушений Сейму еще предстоит проголосовать в окончательном чтении.
Да и хрен на вас, как ездил так и буду ездить. Попробуйте сначала лошары догоните. Для начала на осле научитесь ездить и желательно не задом на перед.
3
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Маловато как-то для дебилов, создающих крайне опасные ситуации на дороге. И как минимум четыре пункта должно быть, как за агрессивную езду.
31
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Есть и более действенные наказания...
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