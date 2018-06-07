Общество |

Американцы поставили Латвию перед выбором - хорошие отношения с США или с ЕС. Стало известно, что заместитель секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли попросил Латвию выступить против возможной деятельности Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Иране, и пока Минфин и МИД Латвии не раскрывают, какой будет официальная позиция государства по этому вопросу, депутаты Сейма настроены встать на сторону Европейского союза (ЕС), что, скорее всего вызовет возражения США, сообщает программа ЛТВ "Панорама".

"Я сюда приехал из-за того, что у нас, как у союзников по НАТО очень тесное сотрудничество. Уверен, что, с нашей точки зрения, министр финансов Латвии делает огромную работу. У нас была дискуссия по многим вопросам. В том числе, мы обсудили ситуацию вокруг Ирана, как часть наших двусторонних трансатлантических отношений,", - сказал Биллингсли.

В свою очередь, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сказала, что про Иран стороны говорили в международном контексте, с позиции ЕС.

"Сейчас стары страны-участницы ЕС пытаются найти способ, как сотрудничать с Ираном, в том числе дать мандат или даже задание Европейскому инвестиционному банку инвестировать в Иран. В свою очередь со стороны США прозвучала просьба к Латвии выступить против такой идеи, учитывая, что санкции против Ирана будут серьезными и таким образом мы также на уровне Европы можем угрожать финансовым институциям," - указала глава минфина Латвии.

Согласно имеющейся у ЛТВ информации, ни Минфин, ни МИД Латвии не смогли ответить, что значит просьба Биллингсли и как ее расценивать.

Исследователь Латвийского института внешней политики Алдис Аустерс указал, что Латвия оказалась в сложной ситуации, так как конкретный случай является моральным выбором в аморальной ситуации. "Обе стороны наши партнеры и мы вынуждены выбирать между двумя этими партнерами, и это очень неблагодарная задача", - сказал Аустерс.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Калниньш указал, что у коалиционных и оппозиционных депутатов-членов комиссии позиция едина.

"С одной стороны, это меня не удивляет, с другой, очень жаль, что у нас возникли такие противоречия. У нас прекрасные отношения с остальными странами ЕС и надо найти выход. Надеюсь, американцев можно будет убедить изменить свое мнение", - сказал глава комиссии.

Опрошенные ЛТВ эксперты не думают, что если Латвия выберет сторону ЕС, то США могут отказаться от гарантий безопасности в регионе, хотя замечания с их стороны будут. Однако, многие высказали мнение, что США, как и Россия, в отношениях с Европой стали использовать политику "Разделяй и властвуй".

Выход США из сделки по иранской ядерной программе

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана, и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

Президент пообещал санкции "высшего уровня" против Ирана, а также заявил о готовности ввести санкции против любой страны, которая может помогать Тегерану в получении ядерного оружия.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон позже не исключил, что из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном.

Привлечение прямого финансирования ЕИБ рассматривалось Еврокомиссией как один из способов "спасти" бизнес компаний из ЕС в Иране после выхода США из "ядерной сделки".

Между тем, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ, EIB) подчинился давлению со стороны США и заявил о невозможности выполнения исполнительного плана Еврокомиссии по поддержке бизнеса с Ираном в условиях санкций США.

Несмотря на это, переговоры по Иранской проблеме между США и ЕС продолжаются.

скриншот с видео ЛТВ