Общество |

Муниципальное предприятие Rīgas siltums информирует, что в пятницу 8 июня будет проводиться гидравлическая проверка теплосетей, в связи с чем горячей воды не будет у жителей центра, Старой Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеков и Пурвциемса, а также Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы и Межапарка. Об этом сообщает Riga.lv.

Гидравлические проверки теплосетей необходимы для обеспечения их безопасности и своевременного обнаружения дефектов, а также для уменьшения риска оставить жителей без горячей воды и отопления в зимние месяцы.

Муниципальное предприятие RĪGAS SILTUMS просит владельцев здaний и управляющих зданий обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от теплосетей АО Rīgas siltums.

Во время проверки магистральные теплосети становятся объектами повышенной опасности - давления теплоносителя достигает 16 атмосфер. Чтобы в случае повреждений предотвратить попадание в окружающую среду горячего теплоносителя, перед гидравлической проверкой его остужают до +45 градусов, поэтому у части клиентов горячая вода может стать холоднее уже в четверг вечером.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать об утечке воды зеленоватого цвета в теплосети в бесплатную круглосуточную справочную службу поддержки клиентов по телефону 80 0000 90.

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