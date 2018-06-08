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Самые высокие доходы в прошлом году из ректоров государственных вузов были у ректора Рижского технического университета (РТУ), профессора Леонида Рыбицкиса, в свою очередь самые большие долговые обязательства задекларировал ректор Резекненской технологической академии Эдмундс Тейрумниекс, об этом, как пишет Latvijas avize, свидетельствуют данные деклараций, зарегистрированных в СГД.

Доходы ректоров в год могут состоять из нескольких позиций - зарплата ректора и другие выплаты, как в своей высшей школе, так и в других, гонорары и другие работы по договору, взносы в Государственное социальное страхование, сделки, например, продажа вещей, и другие источники доходов.

Леонид Рыбицкис

Самые высокие доходы в прошлом году были у ректора РТУ Рыбицкиса - он в 2017 году всего получил 231 716 евро. В качестве зарплаты он заработал 94 331 евро, еще в три раза меньшую сумму составила пенсия, в свою очередь по еще нескольким позициям господин Рыбицкис получил примерно 63 000 евро, в том числе отпускные - 22 193 евро. Также Рыбицкис получил от хозяйственной и коммерческой деятельности 34 101 евро , кроме того у него были доходы от работы в национальном комитете Латвии во Всемирном совете по энергетике и от основания компании Latvijas Tehnoloģiju parks.

По сравнению с 2016 годом доходы Рыбицкиса выросли на 44 490 евро, а долговые обязательства составили 17 289 eiro.

Индрикис Муйжниекс

У ректора Латвийского университета Индрикиса Муйжниекса был второй самый большой доход – 147 738 евро. Больше половины от этой суммы составила зарплата, в качестве пенсии он получил 20 000 евро, еще примерно 14 000 евро Муйжниекс получил из открытого пенсионного фонда SEB.

Айгар Петерсонс

Третьи самые большие доходы в 2017 году были у нынешнего ректора Рижского университета имени Страдиня (РУС) Айгара Петерсона - он заработал 135 374 евро, также задекларировал 18 301 евро в виде накоплений и 65 000 долговых обязательств. 51 150 евро Петерсонс в прошлом году заработал в Детской клинической университетской больнице, а еще 60 538 евро составила его зарплата в РУС. Остальные доходы составили 19 288 евро из пенсионного фонда и другие.

Петерсонс стал ректором РУС в феврале этого года, до него ректором был Янис Гардовскис, который заработал 281 665 евро.

Ирина Пилвере

Стремительнее всего доходы выросли у ректора Латвийского сельскохозяйственного университета Ирины Пилвере. Она задекларировала доход в 125 190 евро, который на 46 388 евро больше, чем в 2016 году. Среди ректоров Пилвере также задекларировала самые большие долговые обязательства, которые составили 82 800 евро, в свою очередь накопления составили 78 399 евро.

Эдмундс Тейрумниекс

В свою очередь самые большие долговые обязательства были у ректора Резекненской Технологической академии - 147 000 евро. Тейрумниекс в прошлом году в виде доходов получил 45 682 eiro.

фото flickr.com, zz.lv/Агрис Самцовс, 46.LV