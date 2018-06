Общество |

В Риге сегодня проходит шествие "Балтийский прайд-2018". Планируется, что организованный объединением Mozaika парад пройдет с 12 до 15 часов и начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

В целом различные мероприятия, посвященные правам секс-меньшинств, будут проводиться до 18:00.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">

<

p lang="nl" dir="ltr">Samen met de Belgische delegatie van het #holebihuis Vlaams-Brabant in #Riga op de #BalticPride . Een internationaal steuntje in de rug want ze kunnen het hier nog zeer goed gebruiken. Het “it’s not natural” vloog daarnet al naar mijn hoofd