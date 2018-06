Общество |

В Риге сегодня проходит шествие "Балтийский прайд-2018". Планируется, что организованный объединением Mozaika парад пройдет с 12 до 15 часов и начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

В целом различные мероприятия, посвященные правам секс-меньшинств, будут проводиться до 18:00.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.

Протестное мероприятие заявила организация "Стоп миграции", которой разрешили с 10 до 12 часов провести акцию на ул. Меркеля, напротив дома Латышского общества. В мероприятии планируют принять участие около 50 человек.

Напомним, что из-за публичных мероприятий сегодня закрыто движение транспортных средств, а в случае необходимости будет закрыто движение и для пешеходов.

Госполиция во время "Балтийского прайда" в Риге будет работать по специально разработанному плану и обещает максимально снизить риск конфронтации.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Сигита Пилдава, для обеспечения порядка во время мероприятий "Балтийского прайда" полиция запланировала необходимые ресурсы. Для предотвращения возможных провокационных действий полицейские применят соответствующие правовые инструменты.

"Балтийский прайд" в обществе расценивается неоднозначно, что может вызвать риски конфронтации. "Риски существуют, но полиция готова обеспечить общественный порядок", - подчеркнула Пилдава.

"Балтийский прайд" ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в Риге.

"Балтийский прайд 2018" в Риге состоит из 100 мероприятий, которые поднимают вопрос о правах секс-меньшинств в Латвии, Балтии и во всем ЕС. Он начался 3 марта и продлится 100 дней, его главная неделя - с 4 по 10 июня. Кульминацией "Балтийского прайда" станет уличное шествие 9 июня.

Как отметила председатель правления "Мозаики" Кристине Гарина, "Балтийский прайд 2018" в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Team Sweden at #BalticPride ... less than two months until @EuroPride2018 in Stockholm and Gothenburg! pic.twitter.com/yhpr8tDVdy