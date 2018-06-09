В Риге проходит парад в защиту секс-меньшинств (66)

фото

Общество | 9 июня 2018 года, 09:25

В Риге сегодня проходит шествие "Балтийский прайд-2018". Планируется, что организованный объединением Mozaika парад пройдет с 12 до 15 часов и начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

В целом различные мероприятия, посвященные правам секс-меньшинств, будут проводиться до 18:00.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.

Протестное мероприятие заявила организация "Стоп миграции", которой разрешили с 10 до 12 часов провести акцию на ул. Меркеля, напротив дома Латышского общества. В мероприятии планируют принять участие около 50 человек.

Напомним, что из-за публичных мероприятий сегодня закрыто движение транспортных средств, а в случае необходимости будет закрыто движение и для пешеходов.

Госполиция во время "Балтийского прайда" в Риге будет работать по специально разработанному плану и обещает максимально снизить риск конфронтации.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Сигита Пилдава, для обеспечения порядка во время мероприятий "Балтийского прайда" полиция запланировала необходимые ресурсы. Для предотвращения возможных провокационных действий полицейские применят соответствующие правовые инструменты.

"Балтийский прайд" в обществе расценивается неоднозначно, что может вызвать риски конфронтации. "Риски существуют, но полиция готова обеспечить общественный порядок", - подчеркнула Пилдава.

"Балтийский прайд" ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в Риге.

"Балтийский прайд 2018" в Риге состоит из 100 мероприятий, которые поднимают вопрос о правах секс-меньшинств в Латвии, Балтии и во всем ЕС. Он начался 3 марта и продлится 100 дней, его главная неделя - с 4 по 10 июня. Кульминацией "Балтийского прайда" станет уличное шествие 9 июня.

Как отметила председатель правления "Мозаики" Кристине Гарина, "Балтийский прайд 2018" в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Комментарии 66
рижанин 5 часов назад

- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидорасы, сэр
3
Ответить
Патриот 5 часов назад
Латвия стала страной пидарасов, геев, лесбияянок, трансвеститови. Интересно, РинькаВич тоже будет на параде со своим мужем?! Что тут говорить, какое правительство такая и страна. Позорище!!!
6
Ответить
Действительно 5 часов назад
Ура Ура Ура . Больше и сказать нечего да и не хочется . Парад существ , которые требуют к себе особого внимания и уважения к их отклонениям . Все бы ничего и плевать на них , но то , что они лезут в правители , накладывает свои акценты на этих чинушь. Тот же Ринкевич не замечает никаких нарушений прав человека в Латвии, считает все реформы правильными и нужными , но имеет Голубую Мечту , которая никак не связана с улучшением жизни населения страны. То есть его голова постоянно занята мыслями не государственного масштаба , а сугубо личными , значит такие люди не могут править страной , они личное ставят выше общественного . В этом их вред . Мир ,все равно ,после этого похода в грешники вернётся на Землю , иначе быть не может.
3
Ответить