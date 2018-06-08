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Вербальные конфликты во время шествия "Балтийского прайда", которое состоится в Риге завтра, неизбежны, и главная задача полиции - не допустить физического насилия, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Он отметил, что данное мероприятие латвийским обществом оценивается крайне неоднозначно, в том числе есть люди, которые могут протестовать против шествия насильственными методами. Поэтому шествие входит в число мероприятий, которым полиция уделяет усиленное внимание.

Напомним, завтра в Риге состоится организованный объединением Mozaika парад. Он начнется в Верманском саду. После участники мероприятия пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

О своем участии в параде уже заявили около 2000 человек.

Фото из Flickr/Valsts policija