Рубикс: зачем нам борцы с коррупцией, если у нас есть США? (9)

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Общество | 8 июня 2018 года, 14:14

У Латвии не существует единого плана развития и конкретных целей, а отвечать за реализацию долгосрочных инициатив никто не хочет. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший евродепутат, экс-председатель Социалистической партии Латвии Альфред Рубикс. 

"У нас был План национального развития, только не было источника финансирования и персональной ответственности. Если составляется план, то должны быть источники денег и конкретный ответственный. Такие планы никто не делает. Перед прошлыми выборами заявляли, что будут выравнивать доходы бедных и богатых, бороться с коррупцией. А потом оказалось, что у нас под носом такая коррупция расцветает, что только Америка смогла это увидеть. Для чего мы тогда на наши налоги содержим армии чиновников, которые должны с этим бороться? Построили новое здание для Службы госдоходов, которая не способна справиться с поставленными задачами?", - отмечает он.

Национальный план развития на период с 2014 по 2020 годы был утвержден Сеймом в 2012 году. Девизом плана является "экономический рывок",  в приоритетах — развитие народного хозяйства, человеческих ресурсов и поддерживаемых территорий. Если говорить конкретно, то за семь лет предполагалось добиться развития экспортоспособных и высокопроизводительных предприятий производственной и обслуживающей сферы, для создания основы роста других отраслей.

По прогнозам НПР, до 2020 года экономика Латвии должна расти в среднем на 5% в год.

Комментарии 9
Алекс3 часа назад
Странно,что Рубикс не в курсе,для чего СшА создан КНАБ в Латвии.
И коррупция Америку совсем не удивляет-ведь это плата за политический курс Латвии и поддержку американских инициатив в
ЕС и стране.
И все Вашингтону через КНАБ известно,а также через БЗС.Просто Штаты ,,офигели ,,от такого неприкрытого хапанья в миллионных размерах,которое вылезло всвязи с убийством Бункуса.
Не грохнули бы,то была бы тишина везде.Как обычно.
Штатам глубоко наплевать на коррупцию в Латвии,но вот когда холопы деньги крысят,то это уже другой вопрос.
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Ministry of Truth2 часа назад
Tu kā vecs patafons nemitīgi mal vienu un to pašu.
Gluži kā pēc algoritma, kad noteiktā brīdī jāpasaka noteikti ASV glaimojoši vārdi.
Pašam neriebjas šī dirsālīdēja loma.
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Al3 часа назад
Доврого здоровья вам Алфредс Петрович!
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