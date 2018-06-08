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У Латвии не существует единого плана развития и конкретных целей, а отвечать за реализацию долгосрочных инициатив никто не хочет. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал бывший евродепутат, экс-председатель Социалистической партии Латвии Альфред Рубикс.

"У нас был План национального развития, только не было источника финансирования и персональной ответственности. Если составляется план, то должны быть источники денег и конкретный ответственный. Такие планы никто не делает. Перед прошлыми выборами заявляли, что будут выравнивать доходы бедных и богатых, бороться с коррупцией. А потом оказалось, что у нас под носом такая коррупция расцветает, что только Америка смогла это увидеть. Для чего мы тогда на наши налоги содержим армии чиновников, которые должны с этим бороться? Построили новое здание для Службы госдоходов, которая не способна справиться с поставленными задачами?", - отмечает он.

Национальный план развития на период с 2014 по 2020 годы был утвержден Сеймом в 2012 году. Девизом плана является "экономический рывок", в приоритетах — развитие народного хозяйства, человеческих ресурсов и поддерживаемых территорий. Если говорить конкретно, то за семь лет предполагалось добиться развития экспортоспособных и высокопроизводительных предприятий производственной и обслуживающей сферы, для создания основы роста других отраслей.

По прогнозам НПР, до 2020 года экономика Латвии должна расти в среднем на 5% в год.