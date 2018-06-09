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Рижане и гости города в течение всего лета смогут смотреть кормление животных в Рижском зоопарке. Бегемоты, лемуры, жирафы и многие другие обитатели зоосада приглашают гостей понаблюдать за своей трапезой каждый день с 12:00 до 14:15. Во время кормления посетители смогут узнать о повадках животных в зоопарке и в дикой природе, а также послушать сопроводительный рассказ о том, что происходит в вольере во время обеда.

Программа кормления животных:

12:00 – кормление носорогов;

12:00 – по вторникам и пятницам – кормление гривистых волков (в эти дни носорогам чистят бассейн);

12:15 – обедают и принимают душ пекари;

12:30 – время угощений для маленьких южноамериканских обезьянок – калитриксов неподалеку от Террариума;

12:45 – пеликаны и морские вороны обедают рыбой;

13:00 – обедают кошачьи лемуры – эти ребята обожают бананы;

13:30 – обедают жирафы;

13:45 – едят северные олени;

14:00 – представление тюленей Пуйки и Кристы. Все начинается с тренировки, которая позволит осмотреть ласты, зубы и тело животных – облегчить простую медицинскую манипуляцию. Тюлени уже научились выполнять несколько трюков и с удовольствием демонстрируют их посетителям зоопарка.

Внимание: 23 и 24 июня демонстрация кормления животных не состоится!

Также представления могут быть отменены из-за сильного дождя или особенных изменений в жизни животных.

Фото: пресс-фото