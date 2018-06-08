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Ригу посетил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В интервью газете «Сегодня» он рассказал, как в России относятся переводу обучения всех школ Латвии на латышский язык, пишет eadaily.com.

«Тут есть ряд очень непростых моментов, потому что, строго говоря, это внутреннее дело латвийского руководства. Но не высказать свою озабоченность мы не можем. Кроме прочего, в Латвии порядка 200 000 неграждан. Бытование русской культуры в Латвии не может не вызывать нашей озабоченности. Но тут вы должны понимать, что маневр России имеет ограниченные в этом случае пределы», — заявил спецпредставитель Владимира Путина.

Швыдкой подчеркнул, что Латвия — самостоятельное государство, а внутренняя политика в области образования — это не дело двухсторонних соглашений.

«Мне представляется, что во многом здесь определенно работает еще и предвыборная ситуация. После выборов, надеюсь, эта тема примет несколько иные очертания. Мы озабочены тем, насколько возможно сохранять русский язык за пределами России — тем более там, где он традиционно присутствовал как язык значительной части населения. Обретя более качественное знание латышского языка, ученики могут потерять качество русского — что тоже на возможностях участия в рынке труда скажется не лучшим образом. Надо проявлять здесь разумную настойчивость, но она имеет свои пределы», - сказал Швыдкой.

Он отметил, что Россия старается быть предельно внимательной и сохранять межгосударственные отношения.

«Это непростая для нас тема. Говорил недавно с эстонскими коллегами — там понимают важность сохранения русской интеллигенции в стране. Думаю, что и в Латвии понимают. И это формула не дипломатическая — русская интеллигенция в Латвии, являясь частью латвийского общества, конечно, очень важна для развития страны», — заключил Швыдкой.