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7 июня предприятие Maxima Latvija открыло самый современный в Латвии магазин формата Maxima XXX в центре моды и развлечений Rīga Plaza, в создание которого сделаны крупнейшие в этом году инвестиции - 2,9 млн евро. Новый магазин площадью 5000 м2 предлагает новый уровень покупок и широкий ассортимент качественных товаров.

"Наблюдая за покупателями и их привычками, с учетом новейших тенденций в образе и ритме жизни, мы в этом магазине позаботились о таком опыте покупок, который полностью соответствует не только сегодняшним покупательским привычкам, но и обращен в более отдаленное будущее", - сказал член правления Maxima Latvija Виктор Троицын.

Почти 1,3 млн евро вложены в оснащение магазина современными решениями для покупателей в торговом зале и усовершенствованной системой обслуживания клиентов, которые обеспечат современные условия покупок для людей и удобную рабочую среду почти для 100 работников магазина.

В магазине будет крупнейшее до сих пор количество касс - 26, из них 14 стандартных и 12 касс самообслуживания, оснащенных решениями последнего поколения, которые обеспечивают усовершенствованное качество и скорость обслуживания.

Также в новом магазине Maxima XXX - продуманный дизайн, который объединен с технологиями. Магазин полностью оснащен энергосберегающим LED-освещением с широкими возможностями регулирования и другими современными решениями.

Покупателей ждет также особенно широкий ассортимент товаров, насчитывающий почти 33 000 единиц продукции, в том числе широкий выбор местных продуктов и свежеприготовленной еды. С заботой об удобстве покупателей, особенно семей, в магазине создан детский уголок.