Во время "Балтийского прайда" полиция действует по специально разработанному плану (7)

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Общество | 9 июня 2018 года, 13:01

Госполиция во время "Балтийского прайда" в Риге работает по специально разработанному плану и обещает максимально снизить риск конфронтации.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Сигита Пилдава, для обеспечения порядка во время мероприятий "Балтийского прайда" полиция запланировала необходимые ресурсы. Для предотвращения возможных провокационных действий полицейские применят соответствующие правовые инструменты.

"Балтийский прайд" в обществе расценивается неоднозначно, что может вызвать риски конфронтации. "Риски существуют, но полиция готова обеспечить общественный порядок", - подчеркнула Пилдава.

К началу шествия к Верманскому парку подъехали три автобуса с сотрудниками полиции.

Рижская дума согласовала проведение всех заявленных на 9 июня мероприятий "Балтийского прайда 2018".

"Балтийский прайд" проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Риге. На участие в нем заявлено около 2000 человек.

"Балтийский прайд 2018" в Риге состоит из 100 мероприятий, которые поднимают вопрос о правах секс-меньшинств в Латвии, Балтии и во всем ЕС. Он начался 3 марта и продлится 100 дней, его главная неделя - с 4 по 10 июня. Кульминацией "Балтийского прайда" станет уличное шествие 9 июня.

Как отметила председатель правления "Мозаики" Кристине Гарина, "Балтийский прайд 2018" в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Фото из Flickr/Valsts policija

Комментарии 7
1234562 часа назад
Пока геи говорят, что они обыкновенные люди, я с ними согласен, как только они начинают об этом кричать, они превращаются в пидорасов.
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репортер1 час назад
Первые "веселые" новости из центра города: все перекрыто полицией, люди не могут, выйдя из дома, дойти до остановки, до магазина. Не могут поехать по своим делам. Дети не могут пойти на спортплощадку. Выходной сорван. Запланированные деловые встречи вне Риги - тоже. Приехавшие из аэропорта не могут подъехать и пройти к своему дому. Коллапс, безумие, конец света, дурдом, позор правительства, нарушение прав человека (нормального) - назови как хочешь... Черная суббота в масштабах столицы.
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Светлана1 час назад
Три автобуса полиции! И понятно, за чей счет....
Повезло вам, ребята-полицейские. Честь-то какая! Наверное, и ваша форма их очень возбуждает, и они вас мысленно и так, и сяк....по всей камасутре! А может, кому повезет, - кто ближе стоять будет, - и по попе погладят! И возразить ты им не моги! - права его нарушишь!
Давайте-давайте....улыбаемся и машем!
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