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Госполиция во время "Балтийского прайда" в Риге работает по специально разработанному плану и обещает максимально снизить риск конфронтации.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Сигита Пилдава, для обеспечения порядка во время мероприятий "Балтийского прайда" полиция запланировала необходимые ресурсы. Для предотвращения возможных провокационных действий полицейские применят соответствующие правовые инструменты.

"Балтийский прайд" в обществе расценивается неоднозначно, что может вызвать риски конфронтации. "Риски существуют, но полиция готова обеспечить общественный порядок", - подчеркнула Пилдава.

К началу шествия к Верманскому парку подъехали три автобуса с сотрудниками полиции.

Рижская дума согласовала проведение всех заявленных на 9 июня мероприятий "Балтийского прайда 2018".

"Балтийский прайд" проводится каждый год в одной из трех стран Балтии, в этом году он пройдет в Риге. На участие в нем заявлено около 2000 человек.

"Балтийский прайд 2018" в Риге состоит из 100 мероприятий, которые поднимают вопрос о правах секс-меньшинств в Латвии, Балтии и во всем ЕС. Он начался 3 марта и продлится 100 дней, его главная неделя - с 4 по 10 июня. Кульминацией "Балтийского прайда" станет уличное шествие 9 июня.

Как отметила председатель правления "Мозаики" Кристине Гарина, "Балтийский прайд 2018" в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители секс-меньшинств не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Фото из Flickr/Valsts policija