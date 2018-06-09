Несколько тысяч человек участвовали в шествии Балтийского прайда (12)
Несколько тысяч человек поучаствовали в шествие Балтийского прайда по улицам Риги.
Среди участников замечены люди всех поколений, в том числе и дети, некоторые в костюмах. Они несли флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.
Europe Flags everywhere! #balticpride #loveislove pic.twitter.com/i8b7tDOmo0— Pascal (@derherrjensen) June 9, 2018
В середине толпы двигались автомашины с громкоговорителями, звучала музыка на разных языках. Среди участников шествия были гости из Великобритании, Дании, Германии и других стран. В параде участвовал и посол Финляндии в Латвии Олли Кантанен.
В начале шествия участников встретили несколько десятков протестующих. Еще одна группа протестующих, примерно десять человек, держала в руках плакаты "Нет извращениям, да нормальным семьям", "мужчина + женщина = нормально".
Один из участников протестной акции, руководитель Центра Густава Целминьша, лидер "перконкрустовцев" Игорь Шишкин отметил, что люди нетрадиционной ориентации были, есть и будут, но устраивать парады такого плана не надо.
Также присутствовало много зрителей, которые снимали шествие на видео и фотографировали.
Шествие сопровождалось большим количеством полицейских, впереди его ехали две машины государственной полиции.
До 17.30 в Верманском парке будет проходить концерт.
Шествие является кульминационым мероприятием Балтийского прайда 2018.
Фото из Flickr/Amnesty International
К тому же все дети бисексуальны от природы, об этом и Фрейд писал.
Я всегда своим детям говорю, не обижайте тех если они не такие как все а если вам понравился мальчик, то не бойтесь не мучайтесь, любите тех кого любите а не тех кого вас заставляют насильно.