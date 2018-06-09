Несколько тысяч человек участвовали в шествии Балтийского прайда (12)

фото

Общество | 9 июня 2018 года, 15:06

Несколько тысяч человек поучаствовали в шествие Балтийского прайда по улицам Риги.

Среди участников замечены люди всех поколений, в том числе и дети, некоторые в костюмах. Они несли флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

В середине толпы двигались автомашины с громкоговорителями, звучала музыка на разных языках. Среди участников шествия были гости из Великобритании, Дании, Германии и других стран. В параде участвовал и посол Финляндии в Латвии Олли Кантанен.

В начале шествия участников встретили несколько десятков протестующих. Еще одна группа протестующих, примерно десять человек, держала в руках плакаты "Нет извращениям, да нормальным семьям", "мужчина + женщина = нормально".

фото

фото

фото

фото

фото

Один из участников протестной акции, руководитель Центра Густава Целминьша, лидер "перконкрустовцев" Игорь Шишкин отметил, что люди нетрадиционной ориентации были, есть и будут, но устраивать парады такого плана не надо.

Также присутствовало много зрителей, которые снимали шествие на видео и фотографировали.

Шествие сопровождалось большим количеством полицейских, впереди его ехали две машины государственной полиции.

До 17.30 в Верманском парке будет проходить концерт.

Шествие является кульминационым мероприятием Балтийского прайда 2018.

Фото из Flickr/Amnesty International

Комментарии 12
Паром20 минут назад
Верю, что настанут времена, когда опять вернут статью в уголовный закон за мужеложество. Как минимум....А также за пропаганду ....особенно среди детей
1
Ответить
психиатр17 минут назад
Это больные,недоразвитые люди с извращенными взглядами на мир-их надо лечить, а не парады устаивать! Западная "демократия" и прочее,тоже больна и извращена-и это не нормально, а посему аморально и вредно для общества и должно подлежать исправлению-даже насильно!
2
Ответить
Влад28 минут назад
Очень понравилось что много детей было, значит они вырастут толерантными а не гопотой и быдлом которым лишь бы применять насилие и делать людям зло.
К тому же все дети бисексуальны от природы, об этом и Фрейд писал.
Я всегда своим детям говорю, не обижайте тех если они не такие как все а если вам понравился мальчик, то не бойтесь не мучайтесь, любите тех кого любите а не тех кого вас заставляют насильно.
14
Ответить