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Несколько тысяч человек поучаствовали в шествие Балтийского прайда по улицам Риги.

Среди участников замечены люди всех поколений, в том числе и дети, некоторые в костюмах. Они несли флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

В середине толпы двигались автомашины с громкоговорителями, звучала музыка на разных языках. Среди участников шествия были гости из Великобритании, Дании, Германии и других стран. В параде участвовал и посол Финляндии в Латвии Олли Кантанен.

В начале шествия участников встретили несколько десятков протестующих. Еще одна группа протестующих, примерно десять человек, держала в руках плакаты "Нет извращениям, да нормальным семьям", "мужчина + женщина = нормально".

Один из участников протестной акции, руководитель Центра Густава Целминьша, лидер "перконкрустовцев" Игорь Шишкин отметил, что люди нетрадиционной ориентации были, есть и будут, но устраивать парады такого плана не надо.

Также присутствовало много зрителей, которые снимали шествие на видео и фотографировали.

Шествие сопровождалось большим количеством полицейских, впереди его ехали две машины государственной полиции.

До 17.30 в Верманском парке будет проходить концерт.

Шествие является кульминационым мероприятием Балтийского прайда 2018.

Фото из Flickr/Amnesty International