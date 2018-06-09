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Сегодня, 9 июня, на Адажском полигоне Национальных вооруженных сил прошли международные учения Swift Response-2018.

В учениях отрабатывали способность подразделений из разных стран скоординированно высадить свой десант в Латвии.

Во время учений загорелось одно из транспортных средств. Как рассказал представитель Министерства обороны, учения были на время прерваны.

В учениях были задействованы десять самолетов C-17 Globemaster (США). Участвовали более 600 солдат 82-й Воздушно-десантной дивизии США и Королевских вооруженных сил Великобритании.

Фото: Kārlis Miksons/Латвийское телевидение