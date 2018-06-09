Во время высадки американского десанта в Адажи возник пожар (5)
Общество | 9 июня 2018 года, 18:52
Сегодня, 9 июня, на Адажском полигоне Национальных вооруженных сил прошли международные учения Swift Response-2018.
В учениях отрабатывали способность подразделений из разных стран скоординированно высадить свой десант в Латвии.
Во время учений загорелось одно из транспортных средств. Как рассказал представитель Министерства обороны, учения были на время прерваны.
В учениях были задействованы десять самолетов C-17 Globemaster (США). Участвовали более 600 солдат 82-й Воздушно-десантной дивизии США и Королевских вооруженных сил Великобритании.
Фото: Kārlis Miksons/Латвийское телевидение
Случись какая заварушка, - вот напади Россия))), - не в честном бою они за нас погибнут!
Они или на танке перевернутся, или друг друга БТР-ами подавят, или в овраге убьются, или друг друга постреляют, - или вот сгорят!
А с Россией-матушкой самим нам, видать, придется все вопросы порешать...)))