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В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится, будет солнечно, прогнозируют синоптики.

Ночью и днем ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью температура воздуха опустится до +5..+13 градусов, днем воздух прогреется до +23..+27 градусов, на побережье до +20 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до +12 градусов, в пригородах до +8, днем потеплеет до +26 градусов.

Фото: Mixnews.lv