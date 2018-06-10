ЖАРА! В воскресенье будет до +27 градусов
Общество | 10 июня 2018 года, 09:54
В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится, будет солнечно, прогнозируют синоптики.
Ночью и днем ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ночью температура воздуха опустится до +5..+13 градусов, днем воздух прогреется до +23..+27 градусов, на побережье до +20 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до +12 градусов, в пригородах до +8, днем потеплеет до +26 градусов.
Фото: Mixnews.lv