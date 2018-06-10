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При строительстве торговых центров в Латвии всегда учитываются все нормы пожарной безопасности, однако на практике они не работают. Это в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom подтвердил инженер по пожарной безопасности, а также бывший пожарный Артур Хроленко, отвечая на вопрос о соблюдении правил пожарной безопасности в торговых центрах.

По его словам, это происходит из-за того, что люди не боятся наказаний и штрафов.

"Люди не боятся государственных учреждений, и штрафы [за несоблюдение правил пожарной безопасности – прим.ред.] не такие большие. Например, когда у владельцев квартир спрашивают, что они хотели бы сделать – восстановить систему пожарных кранов либо сделать фасад или утеплить пару стен, что выбирают люди? Утеплить или сделать фасад. Такая же ситуация и в торговых центрах: лучше сдать лишние 1000 квадратных метров площади в аренду, нежели сделать эвакуационный выход, который должен быть. [...] И здесь тяжело чего-либо добиться, поскольку установка каких-то систем или введение стандартов по пожарной безопасности – все это довольно дорого, а штрафы за нарушения составляют 200-300 евро", - рассказал Хроленко.

Он отметил, что люди предпочитают платить штрафы, чем тратить деньги на установку дорогостоящих противопожарных систем.

"Даже если штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности составляет 10 тысяч евро и на объекте, допустим, нужно установить систему пожарной сигнализации или же восстановить или отремонтировать ее за 100 тысяч евро, то владелец лучше будет в течение 10 лет платить штраф по 10 тысяч евро, и то к нему будут приходить не каждый год. Соответственно, владелец думает: зачем я буду платить эти 100 тысяч евро, когда я могу заплатить 10 тысяч евро штрафа и все? Такова реальная политика в нашей стране", - указал Хроленко.

По его словам, улучшить ситуацию с пожарной безопасностью могут помочь страховые компании.

"Если страховая организация будет понимать, что у человека есть проблемы с соблюдением правил пожарной безопасности, тогда получается, что финансовые риски значительно выше, и, соответственно, страховая премия [в случае несоблюдения правил-прим.ред.] будет значительно выше. И, допустим, страховая премия при несоблюдении правил пожарной безопасности могла бы быть высокой и постоянно расти. Однако, если же пожарная безопасность в порядке, то тогда риски минимизированы и все живут спокойно – и владельцы объектов, и страховщики, и государственные учреждения", - считает Хроленко.

Напомним, как уже писал Mixnews, после трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Государственная пожарно-спасательная служба провела внеплановые проверки пожарной безопасности в крупнейших торговых центрах по всей Латвии.

Во время проверок всего было выявлено 40 нарушений, в том числе 18 в системах эвакуации, а 14 - в системах сигнализации. Также в восьми случаях ответственные работники не владели нужными знаниями о действиях в случае пожара.