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Необходимость прайда в Латвии подтверждается попытками ограничить права человека, особенно в последнее время, заявил председатель правления объединения геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) Mozaīka Каспар Залитис.

По его словам, шествие важно для того, чтобы актуализировать вопросы прав человека в Латвии. В последнее время были попытки их ограничить, например, запрет на донорство яйцеклеток для нерожавших женщин.

"Прайд, проходящий в Риге, это наиболее видимое событие, показывающее наличие общины ЛГБТ в Латвии и странах Балтии. Шествие показывает, что секс-меньшинства - такие же люди, как все остальные", - сказал Залитис.

Он отметил, что в этом году внимание обращено не только на общину ЛГБТ, но и на права женщин, СПИД и ВИЧ, свободу слова и другие вопросы.

Залитис добавил, что с каждым годом растет число людей, поддерживающих прайд, а агрессия уменьшается.

Следующий прайд в Риге планируется в 2021 году.

Напомним, несколько тысяч человек поучаствовали в шествие Балтийского прайда по улицам Риги 9 июня. Среди участников замечены люди всех поколений, в том числе и дети, некоторые в костюмах. Они несли флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

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Фото: Mixnews.lv