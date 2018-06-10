Руководитель Mozaīka объяснил, почему Латвии необходим "Балтийский прайд" (10)

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Общество | 10 июня 2018 года, 15:19

Необходимость прайда в Латвии подтверждается попытками ограничить права человека, особенно в последнее время, заявил председатель правления объединения геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) Mozaīka Каспар Залитис.

По его словам, шествие важно для того, чтобы актуализировать вопросы прав человека в Латвии. В последнее время были попытки их ограничить, например, запрет на донорство яйцеклеток для нерожавших женщин.

"Прайд, проходящий в Риге, это наиболее видимое событие, показывающее наличие общины ЛГБТ в Латвии и странах Балтии. Шествие показывает, что секс-меньшинства - такие же люди, как все остальные", - сказал Залитис.

Он отметил, что в этом году внимание обращено не только на общину ЛГБТ, но и на права женщин, СПИД и ВИЧ, свободу слова и другие вопросы.

Залитис добавил, что с каждым годом растет число людей, поддерживающих прайд, а агрессия уменьшается.

Следующий прайд в Риге планируется в 2021 году.

Напомним, несколько тысяч человек поучаствовали в шествие Балтийского прайда по улицам Риги 9 июня. Среди участников замечены люди всех поколений, в том числе и дети, некоторые в костюмах. Они несли флаги с изображением радуги - международного символа общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) - и флаги стран Балтии.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь!

Фото: Mixnews.lv

Комментарии 10
Ипать Идиотофф24 минуты назад
Опять путаем "ограничение прав человека" и "ограничения извращений на людях". Дома можете заниматься сексом хоть с электрическими розетками и останками своих бабушек. Но тащить на гей-парад детей - только за это надо отрезать гениталии и пришивать их на затылок извращенцам.
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12345623 минуты назад
Среди участников замечены люди всех поколений, в том числе и дети, это на сколько надо быть больным на голову,что-бы на этот парад,еще детей своих тащить?
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1235630 минут назад
Ну так и проводите свой сраный прайд,за свои деньги!Не трогайте на это,налоги тех,кому этот парад противен!Собирайте фонды пожертвования,и с этих денег устраивайте свои сраные парады!Нашли чем гордиться!
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