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Рижское городское строительное управление в историческом центре Риги и его защитной зоне на территории зеленых насаждений больше не выдает разрешений на временные постройки, в результате с улиц убрано несколько киосков "Narvesen".

По наблюдениям агентства ЛЕТА, убраны киоски у Латвийского национального театра, на ул. Меркеля около цирка, у Центрального вокзала.

Как пояснили в строительном управлении, прежние разрешения на эти постройки были выданы в 2013 году, и срок их истек.

В "Narvesen Baltija" подтвердили, что закрытие киоска у цирка связано с планами развития улицы, которые предусматривают в этом месте остановки общественного транспорта. В свою очередь, киоск у Национального театра закрыт в связи с предстоящим созданием Аллеи столетия на территории от восточного фасада здания театра до городского канала.