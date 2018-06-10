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Из-за выросшего под влиянием теплой погоды в мае спроса на пиво склады некоторых латвийских пивоварен уже опустошены, и они испытывают дефицит продукции, так как спрос превышает предложение, отметили опрошенные агентством LETA пивовары.

Так, коммерческий директор пивоварни Tеrvetes Al Раймонд Шеренс сказал, что пиво на складах предприятия закончилось еще в мае, и запасов уже не осталось.

"Мы не прогнозировали такого большого спроса. В апреле спрос на наше пиво вырос на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, поэтому все предусмотренные на лето запасы пива мы распродали еще в апреле, и у нас образовался дефицит пива. В мае продажи по сравнению с апрелем немного увеличились, и сейчас мы уже загружаем пиво в машины прямо с производственной линии", - рассказал он.

Во избежание подобной ситуации в будущем Tеrvetes Al планирует построить складской погреб, что позволит предприятию в следующем году увеличить производственные мощности более чем на 20%.

Совладелец и член правления пивоварни Užavas Alus Улдис Пумпурс сказал, что в целом спрос на пиво в мае по сравнению с маем прошлого года вырос, но объемы продаж сохранились на прошлогоднем уровне, так как в мае пивоварня была вынуждена прервать производство в связи с инвестиционным проектом, который в будущем позволит варить пиво также зимой и увеличить производственные мощности. Всю ранее произведенную продукцию предприятие уже распродало, и запасов пива на складе не осталось.

Член правления пивоварни Bauskas alus Владимир Барсков рассказал, что несмотря на возросший спрос, пиво на складах предприятия еще не закончилось, и пивоварня надеется выполнить все заказы. Реализация продукции в мае по сравнению с маем 2017 года увеличилась примерно на 10%.

Владелец пивоварни Valmiermuižas alus Айгар Руньгис сказал, что в мае предприятию удалось значительно увеличить объемы продаж, чему способствовали необычайно благоприятные погодные условия. В мае пивоварня распродала все складские запасы пива.

Член правления предприятия Aldaris Сигита Озола отметила, что в этом году погодные условия балуют. По сравнению с маем прошлого года объемы продаж продукции Aldaris выросли на 15%.

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