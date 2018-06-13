Общество |

Было проведено исследование 730000 IQ-тестов со статистикой за несколько десятилетий (с 1970-го по 2009 год). Ученые выделили рост IQ в первой половине ХХ века. Его назвали эффектом Флинна.

Эксперты не раз пытались объяснить этот эффект. Некоторые ссылались на повышение качества питания, улучшение здравоохранения и образования. Но, хотя обозначенные факторы сохранились в жизни людей, позже их интеллектуальные способности начали падать.

Итак, согласно исследованию, за одно поколение уровень интеллекта снижался в среднем на семь пунктов. Частично падение IQ все-таки может быть связано с факторами окружающей среды, а также с изменениями в образе жизни людей.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download