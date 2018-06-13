Ученые: люди постепенно глупеют (2)
Общество | 13 июня 2018 года, 21:00
Было проведено исследование 730000 IQ-тестов со статистикой за несколько десятилетий (с 1970-го по 2009 год). Ученые выделили рост IQ в первой половине ХХ века. Его назвали эффектом Флинна.
Эксперты не раз пытались объяснить этот эффект. Некоторые ссылались на повышение качества питания, улучшение здравоохранения и образования. Но, хотя обозначенные факторы сохранились в жизни людей, позже их интеллектуальные способности начали падать.
Итак, согласно исследованию, за одно поколение уровень интеллекта снижался в среднем на семь пунктов. Частично падение IQ все-таки может быть связано с факторами окружающей среды, а также с изменениями в образе жизни людей.
Источник: meddaily.ru
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Это целенаправленная дебилизации народов! Какому правительству нужны умные люди?! Им нужно управляемое стадо! Кому это ещё не понятно?
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А для того , чтобы IQ падало ещё быстрее , усиленно навязываются другие человеческие ценности . "Режиссёр планеты" четко знает своё дело . А мы - простые участники этой матрицы , делаем практически безуспешные попытки жить по своему уставу.
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