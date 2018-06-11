Жара не отступает: объявлен оранжевый уровень угрозы (4)

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Общество | 11 июня 2018 года, 07:22

Сегодня в Латвии повсеместных дождей не ожидается, но возможны локальные ливни, град, сопровождаемые сильным ветром, сообщил синоптик Янис Траллис.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются также во вторник.

Максимальная температура воздуха днем +22…+28°.

В Риге ожидается жара до +27...+28 градусов. Уже к 9 утра воздух прогреется до +21 градусов.

В лесах сохранится высокая пожароопасность.

ГПСС призывает жителей во время жаркой погоды внимательно обращаться с огнем, чтобы не допустить возникновения пожаров. Ситуацию осложняет то, что большие силы пожарно-спасателей в эти дни задействованы на работах по тушению масштабного пожара, возникшего на Адажском военном полигоне.

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Комментарии 4
Кровавый Гарри7 минут назад
Терпи терпила,Тагил.
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Шнур9 минут назад
Жара иди на йух!
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1231 час назад
Все не слава богу...
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