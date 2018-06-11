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Сегодня в Латвии повсеместных дождей не ожидается, но возможны локальные ливни, град, сопровождаемые сильным ветром, сообщил синоптик Янис Траллис.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются также во вторник.

Mitruma trūkuma un lielā mākoņu daudzuma dēļ šodien Latvijā var arī neizveidoties neviens negaisa mākonis, bet ja nu tomēr būs, tad lokāli iespējams stiprs lietus, krusa un liels vējš. Īslaicīgs lietus un pērkona negaiss arī otrdien. https://t.co/vyYKPbIaru — Jānis Trallis (@meteozinas) 11 июня 2018 г.

Максимальная температура воздуха днем +22…+28°.

В Риге ожидается жара до +27...+28 градусов. Уже к 9 утра воздух прогреется до +21 градусов.

В лесах сохранится высокая пожароопасность.

Storm Forecast: Level 2 issued by Beyer for period Mon 11 Jun 2018 06:00 - Tue 12 Jun 2018 06:00 UTC - https://t.co/VJkKiBF19u

- pic.twitter.com/FFcQtpx0FZ — ESTOFEX (@Estofex) 11 июня 2018 г.

ГПСС призывает жителей во время жаркой погоды внимательно обращаться с огнем, чтобы не допустить возникновения пожаров. Ситуацию осложняет то, что большие силы пожарно-спасателей в эти дни задействованы на работах по тушению масштабного пожара, возникшего на Адажском военном полигоне.