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Новая директива о защите личных данных и ее интерпретация доходит до абсурда, об этом в Facebook пишет возмущенная жительница Адажи Кристине Зиле. Женщина описала ситуацию, которая возникла при сдаче анализов ее ребенка в лаборатории Э. Гулбиса.

По словам Кристине, для того, чтобы сдать анализы, не достигшим 14 лет детям, необходимо иметь не только удостоверяющие их личность документы, но и документы родителей.

"Необходим именно паспорт родителей, где имеется запись в учетной графе "дети", то есть ID карта для этого явно не годится. К тому же нужен именно оригинал документа, так как, например, имеющуюся в телефоне фотографию паспорта в медучреждении отвергли. А в случае, если ребенок не внесен в паспорт, тогда нужен оригинал свидетельства о рождении", - пишет мать подростка.

Она отметил, что на дверях лаборатории имеется запись для пациентов, в которой говорится, что с собой необходимо иметь удостоверяющие личность документы (ID карта, паспорт), но нет ни единого слова о свидетельстве о рождении. В свою очередь, получить анализы подросток может в присутствии взрослых с теми же документами, а если этот взрослый, например, бабушка или няня, то требуется доверенность.

По словам Кристине, возникает абсурдная ситуация — поставщик услуги (Лаборатория Э. Гулбиса) фактически не доверяет документам, выданным в Латвии, а предписание врача, которое содержит персональные данные ребенка, не имеет значение.

"Никого не волнует состояние здоровья ребенка, так как по сути уже два дня не можем получить медицинскую помощь, которую гарантирует 111 статья Конституции. Приходится констатировать, что если по каким-то причинам невозможно присутствие родителей ребенка, не достигшего 14 лет, он вообще не может сдать анализы, в следствие чего не может получить медпомощь. Бабушка, нянечка или другой сопровождающий ребенка взрослый должен иметь доверенность. И кому нужна эта многомиллионная система э-здоровья, запрограммированные биометрические данные, отпечатки пальцев, фото и другая информация, если мне все равно нужно нести оригинальные документы?...Отчаяние ... Бессилие ... Злость ...", - пишет возмущенная Кристине.

Жительницы Латвии отмечает, что после 25 мая, у нее в сумочке должны "болтаться" все данные моего ребенка — свидетельство о рождении, так как неизвестно, в какой момент они могут понадобиться.

Фото: hansab