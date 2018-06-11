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Завершилась реновация канализационного трубопровода при помощи безтраншейного метода на проспекте Остас, возле большой эстрады в Межапарке, где этим летом пройдут центральные мероприятия Праздника песен и танцев, сообщает Rīgas Ūdens.

Отремонтирован или «изодирован» дренажный трубопровод, общей протяженностью 526 метров, а также 14 смотровых колодцев. Общая сумма, потраченная на произведенные ремонты, составляет около 225 000 евро. В следующем году в этих окрестностях также планируется реконструкция водопровода.

Первая очередь строительных работ на Большой эстраде в Межапарке будет сдана в эксплуатацию в июне, до XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца, который пройдет с 30 июня по 8 июля.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome