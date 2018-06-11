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В обзоре отрасли розничной торговли "Компас розничной торговли Maxima", при составлении которого изучалось поведение жителей во время совершения покупок, обозначена новая тенденция – все больше покупателей обращают внимание на состав товара. Это отметили 28,9 % респондентов.

«Одним из важнейших критериев выбора товара для покупателей неизменно остается то, что товар произведен в Латвии, – это подчеркнули 28,7 % респондентов. Кроме того, значительная часть опрошенных указали, что готовы доплатить за экологически чистые и полезные для здоровья продукты, в основном за овощи, фрукты или мясные продукты (44 %, 41 % и 39 % соответственно)», – сообщила руководитель департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

"Последние данные "Компаса розничной торговли Maxima" могут порадовать любого специалиста по питанию. Почти половина (46 %) жителей Латвии в целом доверяют обозначениям BIO и EKO на упаковках продуктов, однако представления о маркировке продукта, указывающей на гарантию его полезности, неоднозначны", сказала учредитель школы питания OnPlate и сертифицированный специалист по питанию Лига Балоде добавила.

Несмотря на то что в целом высокая степень доверия населения к данным обозначениям полезных продуктов не является необоснованной, нужно быть внимательными, чтобы понять, не является ли это маркетинговым ходом, и обращать внимание на более подробное описание продукта.

Например, респонденты Компаса розничной торговли Maxima в качестве одной из наиболее популярных маркировок указали ту, которая нигде официально не признана и используется лишь как рекламный трюк.

Заслуживающими наибольшего доверия маркировками полезного для здоровья продукта Зане Кактиня считает "Биологическое сельское хозяйство ЕС" и "Латвийский экопродукт".

Данные обзора свидетельствуют о том, что покупатели стали еще более неохотно пробовать новые продукты – за последние 12 месяцев 28,3 % жителей ничего не меняли в своих привычках. Это еще раз свидетельствует о доверии к проверенным ценностям и местной продукции.

Исследование было проведено в апреле 2018 года при посредничестве исследовательского центра SKDS. В исследовании приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.