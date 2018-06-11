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На международный конкурс эскизов реконструкции Рижского цирка поступило 20 предложений, лучшими из которых признаны два.

Как пишет Skaties.lv, второе место на конкурсе разделили между собой два проекта под девизами AKRC2018 и NSRD2018. Еще два проекта поделили третье место.

Как рассказала журналистам член правления цирка Инара Кехре, процедура переговоров будет проходить со всеми четырьмя претендентами, которым рекомендовано внести улучшения в свои проекты.

Эксперт Министерства финансов по вопросам архитектуры Янис Дрипе пояснил, что присвоено два вторых места, так как ни одному из авторов не удалось соблюсти все требования конкурса.

Процедура переговоров позволит Минкультуры и руководству Рижского цирка найти наилучшее решение.

Каким будет бюджет проекта, судить пока трудно, это станет яснее после процедуры переговоров, добавила Кехре.

"Пока остается в силе предусмотренное для первой очереди финансирование для обеспечения энергоэффективности в размере 3 млн евро, с него мы и начнем", - сказала она.

На вопрос, когда может быть готов новый цирк, Кехре ответила, что первая очередь строительных работ должна начаться летом или в конце 2020 года, а закончиться в 2022-2023 гг. Не исключено, что реализация проекта может занять и больше времени.

Фото: Skaties.lv