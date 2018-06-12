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Согласно последним прогнозам, на Лиго в Латвии не будет обильных осадков, но небо местами будет затянуто, пишет Nra.lv.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии отмечает, что температура воздуха может превысить норму.

По данным портала Gismeteo.lv, во время праздника Лиго в Латвии может быть до +27 +29 градусов днем, а ночью около +18. Осадков не ожидаются.

12 июня в Латвии, начиная с западных регионов ожидается дождь. Также возможны грозы с ливнем и сильными порывами ветра, не исключен и град.

Температура воздуха ночью составит +12 +16 градусов, днем воздух прогреется до +19 +22 градусов, местами на побережье - до +16 +17 градусов.

В Риге во вторник ожидается пасмурная погода, временами с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем - около +20 градусов.