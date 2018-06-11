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Латвийский адвокат Алдис Гобземс поделился в Facebook своим наблюдением — лекарство, предназначенное для лечения простуды у детей, в Великобритании стоит почти в три раза меньше, чем в Латвии. Об этом пишет Nra.lv.

Как отмечает Гобземс, препарат Nurofen в Великобритании стоит 3,85 фунта или 4,36 евро, а в Латвии точно такое же лекарство стоит 11,88 евро — почти в три раза больше. Пользователи поделились публикацией адвоката около тысячи раз.

Neatkarīgā напоминает и о более ранних свидетельствах того, что отдельные медикаменты в Латвии стоят дороже, чем в других странах Европы. Например, лекарство от малярии в Эстонии стоит на 100 евро меньше, чем в Латвии.