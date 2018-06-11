ФОТО: в Латвии лекарство стоит в три раза больше, чем в Англии (28)
Общество | 11 июня 2018 года, 19:16
Латвийский адвокат Алдис Гобземс поделился в Facebook своим наблюдением — лекарство, предназначенное для лечения простуды у детей, в Великобритании стоит почти в три раза меньше, чем в Латвии. Об этом пишет Nra.lv.
Как отмечает Гобземс, препарат Nurofen в Великобритании стоит 3,85 фунта или 4,36 евро, а в Латвии точно такое же лекарство стоит 11,88 евро — почти в три раза больше. Пользователи поделились публикацией адвоката около тысячи раз.
Neatkarīgā напоминает и о более ранних свидетельствах того, что отдельные медикаменты в Латвии стоят дороже, чем в других странах Европы. Например, лекарство от малярии в Эстонии стоит на 100 евро меньше, чем в Латвии.
Нюрофен, около 3 евро стоил, в декабре, сейчас не знаю.
Хотя с дешёвыми лекарствами - беда.