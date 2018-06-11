ФОТО: в Латвии лекарство стоит в три раза больше, чем в Англии (28)

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Общество | 11 июня 2018 года, 19:16

Латвийский адвокат Алдис Гобземс поделился в Facebook своим наблюдением — лекарство, предназначенное для лечения простуды у детей, в Великобритании стоит почти в три раза меньше, чем в Латвии. Об этом пишет Nra.lv.

Как отмечает Гобземс, препарат Nurofen в Великобритании стоит 3,85 фунта или 4,36 евро, а в Латвии точно такое же лекарство стоит 11,88 евро — почти в три раза больше. Пользователи поделились публикацией адвоката около тысячи раз.

Neatkarīgā напоминает и о более ранних свидетельствах того, что отдельные медикаменты в Латвии стоят дороже, чем в других странах Европы. Например, лекарство от малярии в Эстонии стоит на 100 евро меньше, чем в Латвии.

Комментарии 28
Игорь Тисленко2 часа назад
Вот билять удивили. Этот перечень чудес латвийской жадности можно продолжать до бесконечности. Самое печальное то, что КПД этих «лекарств» - 0 целых, шиш десятых!
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Майк1 час назад
Реально стало дорого в латвии жить не имея хорошего,высокобюджетного,бизнеса. Дохрд семьи из трех челов должен быть порядка 1,500 евро,что б купить дитю лекарства!
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У адвоката2 часа назад
Аптеки, какие-то особенные?
Нюрофен, около 3 евро стоил, в декабре, сейчас не знаю.
Хотя с дешёвыми лекарствами - беда.
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