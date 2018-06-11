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В латвийском обществе царят стереотипные взгляды на проблему сексуальных меньшинств. Такое мнение, реагируя на прошедший в Риге «Балтийский прайд», высказал известный своими провокационными работами латвийский фотограф Александр Соколов, пишет Nra.lv.

«В субботу еду по городу и испытываю шок. Какие-то ограждения, везде полиция. Оказалось — прайд. Это какое-то варварство! Мы что, в Средневековье живем? [...] Почему полиция ждет провокаций? 300 полицейских охраняют людей из-за того, что они отличаются от большинства. Чушь!», - пишет Соколов на своей странице в Facebook.

Ему непонятно, почему секс-меньшинства вызывают такое раздражение в латвийском обществе.

«Почему они кого-то раздражают? Ну геи, и что? Меня ведь это не касается, почему я должен быть агрессивным по отношению к ним? Почему подобной агрессии нет к участникам марафонов, верующим или тем, кто принимает участие в «Твидовом заезде»? Почти каждую неделю проходит какое-нибудь массовое мероприятие, но именно это - такое «ужасное». Скажите мне, почему общество так нетерпимо к сексуальным меньшинствам???», - пишет Соколов.

Александр Соколов, фото: facebook.com/aleksandrs.sokolovs

Он указывает, что о представителях секс-меньшинств постоянно распространяются «факты», не соответсвующие действительности.

«Больше всего меня бесят те идиоты, которые приравнивают геев к зоофилам или педофилам, а также те, кто называет прайд «пропагандой» и говорит, что из-за меньшинств «человечество может вымереть». Я не за геев. Я ПРОТИВ идиотов», - заключил Соколов.

Напомним, в шествии «Балтийского прайда» по улицам Риги 9 июня поучаствовали несколько тысяч человек.