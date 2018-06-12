"Это грабеж!": латвийских водителей призвали бойкотировать "заправки" (24)

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Общество | 12 июня 2018 года, 11:41

На фоне постоянного роста цен на топливо в странах Балтии в соцсетях появились призывы к автоводителям бойкотировать автозаправочные станции, пишет Nra.lv. Так, один из жителей Латвии предлагает другим автолюбителям начать двухдневный бойкот одной из сетей автозаправок.

"Сколько мы еще будем терпеть несоразмерный и необоснованный рост цен на топливо? Цены растут, а зарплаты - нет. Нас попросту обкрадывают. Предлагаю периодически объявлять бойкот автозаправочных станций. По крайней мере, в этом вопросе все автоводители смогут найти общий язык и сработаться. Предлагаю начать с бойкота Circle K в течение двух дней, с 14.06.2018 по 15.06.2018. Просто в эти два дня не пользуемся автозаправочными станциями Circle K по всей Латвии. Так мы общими усилиями сможем повлиять на все заправки по очереди. Хватит жаловаться!!! Начинаем действовать", - написал пользователь в Facebook.

Напомним, как свидетельствуют данные агентства LETA, на минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге и Таллине повысились, в Вильнюсе понизились.

На прошлой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и самое дорогое дизельное горючее продавались в Таллине, далее следовала Рига, а самое дешевое горючее было в Вильнюсе.

В Риге цены на автозаправочных станциях Circle K на прошлой неделе выросли на 0,8%. Бензин 95-й марки подорожал до 1,342 евро, дизельное горючее - до 1,262 евро за литр

В Вильнюсе цены на бензин и дизельное горючее уменьшились на 0,3%, до 1,305 евро и 1,223 евро за литр.

Комментарии 24
Патриот 1 час назад
Я за! Надо вообще байкотировать всю налоговую систему, надо перестать платить налоги!!!! Просто обдираловка народа!
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v51 минуту назад
то есть ,государство это такие как ты? значит,я должен пахать,зарабатывать, что бы всякие депутато-чиновники ,жрали и сладко спали за мой счет? а так же такие как ты, писали всякую херню, ничего не делая и не были бы голодными, а как пойти в поликлинику,если заболел,даже имея страховку, я должен еще заплатить неизвестно за что и все это для того, что бы такие тараканы без пользы для общества, могли нести чушь и лозунги, нет дорогой тунеядец, что я заработал,то мое, а ты, если захочешь жрать ,возьмешь лопату и пойдешь работать, когда в 20-м году,прекратится еврофинансирование,если тебя примут на работу, это скоро наступит. тогда и посмотрим,кто ,кому,что должен. таких как ты,никто содержать не будет.
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Светлана1 час назад
Так если мировая цена на нефть растет, что тут поделаешь? Нашли крайних - конечных продавцов. А почему в Литве цена на бензин ниже, ты это у правительства спроси! Там и акциз ниже, и транспортный налог в цену входит, - так что иди к Сейму и предъяви!
Даже если завтра бензин станет вообще бесплатный, он все равно будет стоить около 60 евроцентов, - на такую сумму там всяких налогов.
Но вот засчет чего можно эту цену снизить, - засчет снижения ПВН. Если взять ценообразование каждого литра, то там получается, грубо говоря, сама стоимость бензина, плюс акцизный налог, плюс маленькая наценка, - а ПВН накручивается на ВСЮ сумму!
Но позвольте, а почему он накручивается в том числе на акциз?
Это же двойное налогообложение, ась?
Я считаю, что ПВН-ом должна облагаться только сама стоимость товара плюс наценка, а акциз - отдельной строкой просто для информации потребителю!

Вот давай, водитель, за это и поборись.
И даже я присоединюсь, потому что вот это уже нормальный разговор!
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