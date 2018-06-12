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На фоне постоянного роста цен на топливо в странах Балтии в соцсетях появились призывы к автоводителям бойкотировать автозаправочные станции, пишет Nra.lv. Так, один из жителей Латвии предлагает другим автолюбителям начать двухдневный бойкот одной из сетей автозаправок.

"Сколько мы еще будем терпеть несоразмерный и необоснованный рост цен на топливо? Цены растут, а зарплаты - нет. Нас попросту обкрадывают. Предлагаю периодически объявлять бойкот автозаправочных станций. По крайней мере, в этом вопросе все автоводители смогут найти общий язык и сработаться. Предлагаю начать с бойкота Circle K в течение двух дней, с 14.06.2018 по 15.06.2018. Просто в эти два дня не пользуемся автозаправочными станциями Circle K по всей Латвии. Так мы общими усилиями сможем повлиять на все заправки по очереди. Хватит жаловаться!!! Начинаем действовать", - написал пользователь в Facebook.

Напомним, как свидетельствуют данные агентства LETA, на минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге и Таллине повысились, в Вильнюсе понизились.

На прошлой неделе самый дорогой бензин 95-й марки и самое дорогое дизельное горючее продавались в Таллине, далее следовала Рига, а самое дешевое горючее было в Вильнюсе.

В Риге цены на автозаправочных станциях Circle K на прошлой неделе выросли на 0,8%. Бензин 95-й марки подорожал до 1,342 евро, дизельное горючее - до 1,262 евро за литр

В Вильнюсе цены на бензин и дизельное горючее уменьшились на 0,3%, до 1,305 евро и 1,223 евро за литр.