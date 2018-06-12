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Власти Латвии стараются вернуть жителей, уехавших за границу на заработки. В свою очередь, живущие за границей латвийцы интересуются условиями работы и проживания на родине. Съемочная группа LNT отправилась в Англию, чтобы на месте пообщаться с потенциальными возвращенцами.

Антра Паэглите жила и работала в Англии пять лет. За это время женщина получила образование в области косметологии, в эмиграции на ее услуги был спрос. Сейчас Антра решила вернуться в Латвию и к ней на родине уже выстроилась целая очередь клиенток. Это хорошая мотивация для возвращения.

Также в Латвию намеревается вернуться Ирена Кондрате. В Великобритании она многое потеряла и надеется, вернувшись в Латвию, не попасть в зависимость от кредитов, об этом как пишет Jauns, сообщает программа LNT Ziņu dienests.

История Антры - как можно разочароваться в Латвии?!

День, когда к Антре в Лондон приехала съемочная группа LNT был ее последним рабочим днем в салоне, созданном латышкой Маргаритой Бельской. Последние клиенты и Антра будет паковать чемоданы для возвращения на родину. Она уже нашла себе работу в Риге и чувствует себя уверенно, так как считает себя хорошим специалистом.

По словам Антры, все ее знакомые в Латвии могут заработать денег, чтобы обеспечить нормальное проживание. "На путешествия, тусовки, одежду...и не в секондах покупают, а в нормальных магазинах", - говорит Антра.

Когда вернется в Латвию, Антра надеется работать в салоне и параллельно начать свой бизнес в этой же сфере.

"Я даже и не думаю, что буду разочарована в Латвии. Как можно разочароваться в Латвии?! Ты можешь быть разочарован только в себе. Если пойдешь и будешь работать, все будет!", - считает Антра.

История Ирены - дом продан и после 16 лет надо возвращаться в Латвию

"Ну что! Дом продается - на нем написано "sold", надо возвращаться в Латвию" , - с горечью отмечает Ирена Кондрате, которая прожила в Англии 16 лет. Дом был куплен в кредит , теперь он продается, еще надо продать мебель, чтобы была "подушка", когда женщина вернется на родину.

"Такое странное чувство, как будто падаешь в пропасть. Но, думаю, все будет в порядке. Может, это паника", - говорит Ирэна о предстоящем переезде. Ее муж уже переехал в Латвию, где в Вентспилсе ищет дом, чтобы его купить. На это денег хватит. Пара планирует создать свой небольшой бизнес, однако абсолютно точно хотят быть свободными от кредитов.

Как сообщает LNT, мотивацией для отъезда для семьи Кондрате были финансы. , а именно, болгары и румыны заполонили рынок труда Лондона в целях хорошо заработать. Они готовы работать за демпинговые цены, таким образом вытеснив латышей.

Муж Ирэны в Британии работал в строительстве.

"Он не хотел работать за копейки, когда мы больше не могли оплачивать кредит за дом. Когда мы приехали, долго было хорошо. До Брексита. Затем начался этот хаос", вспоминает события двухгодичной давности латвийка.

По наблюдениям LNT, латвийцев , проживающих в Великобритании, осталось не так уж и много. Например, в Бостоне латышей довольно немного. Съемочной группе удалось встретить семью Илзы Вингре, которая также собирается перебираться домой спустя 13 лет жизни на чужбине.

Напомним, министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) выделило 425 699 евро на проект по реэмиграции латвийцев.

фото flickr.com